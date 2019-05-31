В городе Деггендорф в Баварии мигрант из Азербайджана напал на офицера полиции и нанес ему ранения, пишет баварское издание Plattinger Zeitung.

Согласно информации издания, инцидент произошел 25 мая. 48-летний мигрант из Азербайджана приехал в полицейский участок района Платлинг для подачи какого-то заявления. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мигрант-азербайджанец сам совершил несколько правонарушений и привлекался к ответственности.

Когда сотрудники полиции попытались посадить мужчину в камеру предварительного заключения, он оказал им ожесточенное сопротивление. Так, мигрант ударил офицера полиции головой об стену. Сотрудник полиции получил травмы головы. Кроме того, мигрант плюнул ему в лицо.

Суд Деггендорфа принял решение о предварительном заключении мигранта под стражу. Просителю убежища в Германии предъявили несколько обвинений, в том числе и нападение на сотрудников полиции.