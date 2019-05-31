В Мадриде состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Уже на 24-й секунде встречи был назначен пенальти в ворота «Тоттенхэма», который уверенно реализовал Мохаммед Салах.

Первый тайм получился достаточно скучным, с минимальным количеством опасных моментов. После перерыва игра стала чуть живее, могли забить и те, и другие. Решающим оказался удар футболиста «Ливерпуля» Дивока Ориги на 87-й минуте.

Со счетом 2:0 «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов и спустя 14 лет вновь стал сильнейшим клубом Европы.