«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов обновлено 00:57
В Мадриде состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Уже на 24-й секунде встречи был назначен пенальти в ворота «Тоттенхэма», который уверенно реализовал Мохаммед Салах.
Первый тайм получился достаточно скучным, с минимальным количеством опасных моментов. После перерыва игра стала чуть живее, могли забить и те, и другие. Решающим оказался удар футболиста «Ливерпуля» Дивока Ориги на 87-й минуте.
Со счетом 2:0 «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов и спустя 14 лет вновь стал сильнейшим клубом Европы.
* * * 00:50
На 87-й минуте Ориги забивает второй гол в ворота «Тоттенхэма» - 2:0!
* * * 23:50
После первого тайма финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" со счетом 1:0 обыгрывает "Тоттенхэм".
* * * 23:05
Уже на 1-й минуте "Ливерпуль" заработал пенальти из-за того, что мяч попал в руку Сиссоко.
Салах реализовал 11-метровый. 1:0 в пользу "мерсисайдцев"!
* * * 23:02
Английский финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" начался.
* * * 22:42
Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Мадриде начнется финал футбольной Лиги чемпионов, в котором встретятся английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм» - Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Делли Алли, Мохаммед Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
«Ливерпуль» - Алиссон Беккер, Трент Александр-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.
Главным арбитром матча будет словенец Дамир Скомина.