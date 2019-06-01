Полуголая девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов ФОТО, ВИДЕО
Любопытный инцидент произошел в первом тайме финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
На поле выбежала девушка в купальнике. Она тут же была схвачена стюардами. Однако провал системы безопасности на финале главного клубного турнира в мире налицо.
This brings a whole new meaning to two up front..— Deluded Brendan (@DeludedBrendan) 1 июня 2019 г.
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Интересно, будут ли английские СМИ критиковать организаторов финала в Мадриде за этот инцидент? Легко представить, как изощрялись бы британские медиа, если что-то подобное произошло бы на финале Лиги Европы в Баку.