Вокруг стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде, где прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», перед матчем образовались большие пробки, сообщают испанские СМИ.

Согласно информации, болельщики по 2-3 часа стояли в пробках, пытаясь добраться до стадиона.

Отметим, что 29 мая во время финала Лиги Европы в Баку таких проблем не было. Это отмечали и зарубежные гости. Они подчеркивали, что все было четко организовано, без задержек.