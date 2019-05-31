Огромные пробки вокруг стадиона перед финалом ЛЧ в Мадриде фото; видео
Вокруг стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде, где прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», перед матчем образовались большие пробки, сообщают испанские СМИ.
Согласно информации, болельщики по 2-3 часа стояли в пробках, пытаясь добраться до стадиона.
Отметим, что 29 мая во время финала Лиги Европы в Баку таких проблем не было. Это отмечали и зарубежные гости. Они подчеркивали, что все было четко организовано, без задержек.