Тело Хаджи Мурата вывезли из Азербайджана тайно?

Неопределенность вокруг перезахоронения тела одного из лидеров восстания горцев Хаджи Мурата продолжает сохраняться. Как стало известно haqqin.az, посетившие село Тангыт Гахского района Азербайджана общественные активисты увидели, что плита над могилой разобрана.

Отметим, что ранее ряд российских СМИ сообщил, что именно сегодня, 2 июня состоится церемония перезахоронения останков Хаджи Мурата в его родном дагестанском селе в Хунзахе. При этом российские журналисты ссылались на председателя оргкомитета по захоронению Магомеда Амирханова.