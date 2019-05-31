Тело Хаджи Мурата вывезли из Азербайджана тайно?
Неопределенность вокруг перезахоронения тела одного из лидеров восстания горцев Хаджи Мурата продолжает сохраняться. Как стало известно haqqin.az, посетившие село Тангыт Гахского района Азербайджана общественные активисты увидели, что плита над могилой разобрана.
Отметим, что ранее ряд российских СМИ сообщил, что именно сегодня, 2 июня состоится церемония перезахоронения останков Хаджи Мурата в его родном дагестанском селе в Хунзахе. При этом российские журналисты ссылались на председателя оргкомитета по захоронению Магомеда Амирханова.
Однако позже, те же СМИ со ссылкой на замглавы Хунзахского района Шамиля Алиева и пресс-секретаря администрации Камиля Гусейнова опровергли информацию о перезахоронении останков наиба в Дагестане.
«Я не знаю, как они собираются проводить захоронение, не предупредив ни одного человека», — сказал агентству Regnum замглавы Шамиль Алиев.
В настоящее время Исполнительная власть Гахского района расследует информацию о проникновении в могилу Хаджи Мурата. Дело в том, что официального разрешения на эксгумацию останков героя Кавказской войны никто не давал.