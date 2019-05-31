Глобальную экономику вновь лихорадит. Торговые войны набирают такой оборот, что скоро могут достичь точки невозврата. И как логический результат всего этого нефть на мировом рынке снова стала терять в цене, более того, в последние дни мы наблюдаем настоящий обвал нефтяных котировок. А анализ хода событий на рынке позволяет экспертам строить самые неутешительные прогнозы – цены на нефть могут опуститься до 40 долларов за баррель и ниже. А это ничего хорошего Азербайджану не сулит – экономика страны все еще сохраняет зависимость от нефти.

Об этом свидетельствует и последняя статистика. По данным Центра анализа и коммуникации экономических реформ, экспорт Азербайджана по итогам четырех месяцев текущего года составил 7,1 млрд долларов, что на 25,6% или 1,4 млрд долларов больше, чем в январе-апреле прошлого года. За этот же период ненефтяной экспорт составил всего 583 млн долларов. Правда, на первый взгляд это означает рост на 98 млн долларов или 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Но в общем объеме экспорта доля ненефтяного сектора продолжает оставаться мизерной – чуть более 8%.

И как ни крути, а картина не меняется. Основная выручка за четыре месяца от ненефтяного экспорта пришлась на хлопок, фундук и томаты. Тот же Центр анализа и коммуникации экономических реформ сообщает, что за этот период в структуре экспорта основной объем пришелся на хлопок-сырец, который составил 57,9 млн долларов при росте в 2,9 раза. Экспорт очищенного фундука составил 53,7 млн долларов при росте на 76,6%, а томатов – 49,6 млн долларов и на 16,7% соответственно. При этом по некоторым видам продукции ненефтяного сектора наблюдается спад. Так, экспорт электроэнергии составил 45,1 млн долларов при спаде на 4,7%. Экспорт полиэтилена упал на 17,4% и составил 28,9 млн долларов, а хурмы на 5,7% - до 5,7 млн долларов. И пусть не удивляет читателя резкий рост экспорта полипропилена в 71,5 раза (28,6 млн долларов) и метанола в 7,3 раза (19,1 млн долларов). Это новые виды продукции, производство которых налажено в стране недавно. В 2,5 раза увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года также экспорт алкогольных и безалкогольных напитков. Но объем его составил всего 9 млн долларов.

И если по поводу приведенных фактов еще можно поспорить, то другое сообщение Центра анализа экономических реформ и коммуникаций поможет поставить в этом вопросе окончательную точку. Так, суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2019 года составил 329,77 млн долларров. И крупнейшим экспортером ненефтяной продукции Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR. Объем экспорта УМЭО составил 60,3 млн долларов (среди частных компаний лидирует ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - 37,5 млн долларов).

А опережает УМЭО SOCAR остальные государственные и частные компании довольно-таки ощутимо. Для сравнения приведем объемы экспорта госкомпаний, входящих в число крупнейших ненефтяных экспортеров. Возглавляет этот список ОАО "Азерэнержи", который экспортировал продукции за четыре месяца на 45,1 млн долларов. Далее следуют ООО "Azeraluminum" с объемом 26,8 млн долларов, ЗАО "AzerGold" (17,9 млн долларов), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» (6,9 млн долларов), "Азербайджанские авиалинии" (5,9 млн долларов), ООО CTS-Agro (3,9 млн долларов). А экспортные объемы Госагентства материальных резервов, "Azeripek" и ОАО «Бакинский завод нефтяного машиностроения» колеблются в пределах нескольких сотен тысяч долларов.

Как же складывается ситуация в частном секторе? Список крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, возглавляет SOCAR Polymer, экспортировавший за четыре месяца продукцию на 30,3 млн долларов. Название компании говорит само за себя. И вообще, полиэтилен, полипропилен, метанол и прочая выпускаемая предприятиями SOCAR продукция, вызывает много дискуссий среди экспертов. Многие из них, в том числе и руководители крупных госструктур (правда, в неформальной беседе) утверждают, что доля нефтяного сектора в общем экспорте Азербайджана никак не меньше 96%, чуть ли не вдвое занижая и без того низкую долю ненефтяного сектора в общем объеме экспорта.

Но цель наша заключается не в «разгрузке» SOCAR от ненефтяной продукции. Госнефтекомпания как раз хорошо справляется с поставленной задачей, пусть и не совсем профильной для нее. Но надвигающийся новый глобальный кризис, и, в первую очередь, на нефтяном рынке, не оставляет места сомнениям – надо срочно браться за ненефтяной рынок. Если наш ненефтяной в самые короткие сроки не успеет срочно перестроиться, никто не сможет гарантировать страну от новых потрясений.