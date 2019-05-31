11:00

1 июня в рамках Фестиваля инноваций в парке Центра Гейдара Алиева организована InnoFest Village. Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров посетили павильон «Робопарк», в котором Агентством по инновациям представлены инновативные продукция и услуги, успешные разработки стартаперов. Здесь также можно сыграть в VR-игры, проводятся тренинги, на которых можно научиться работать с дронами и роботами, создана развлекательная зона.

В павильоне, состоящем из нескольких зон, в целях внесения вклада в воспитание инженеров-новаторов по технологиям будущего и формирования интереса к этой сфере с малых лет образовательным центром Mars Academy была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика). Программа направлена на то, чтобы помочь молодым людям, достигшим этапа выбора профессии, испытать себя в различных специальностях и сделать правильный выбор. Кроме того, в развлекательной зоне компании Azercell представлены интерактивные игры, информация об услугах компании и интернет-безопасности.

На InnoFest Village также были объявлены победители конкурса детских рисунков на тему «Будущее», проведенного ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий и посвященного 1 июня – Международному дню защиты детей. Занявший первое место 12-летний Альджамал Пашаев получил денежный приз в размере 300 манатов, 12-летний Али Ашымлы и 10-летний Зия Абдуррагимли получили по 200 манатов за второе место, а 10-летней Айлин Алиевой, занявшей третье место, были вручены 100 манатов. Поздравивший победителей министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сообщил, что из их рисунков будут изготовлены и пущены в обращение почтовые марки.