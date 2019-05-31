Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже «аграрным придатком» Европы. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, технологические циклы на Украине «везде остановились», и Украина скоро может перестать быть «аграрным придатком», потому что аграрные страны тоже технологичны.

«Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла», — сказал Саакашвили.

В качестве примера аграрной страны он привел Голландию, которая размером с Одесскую область, но производит больше всего товаров на экспорт в Европе.