Познера записали во враги Украины

Российский телеведущий Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией информации о людях, посещавших Крым или Донбасс без разрешения Киева. Фамилия журналиста появилась на портале в разделе «Чистилище».

Там говорится, что Познер оказался в списке угроз национальной безопасности страны за сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым, а также участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины.