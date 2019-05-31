Россию могут отстранить от Олимпиады

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года, считает журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт.

«России запретят участвовать в Олимпийских играх 2020 года из-за высокопоставленных чиновников федерации легкой атлетики, причастных к сокрытию допинг-преступлений со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх. Подробности завтра», — написал он в своем Twitter.

По данным Арбутнотт, Всероссийская федерация легкой атлетики подделала медицинские документы, чтобы на Играх в Токио смог выступить прыгун в высоту Данила Лысенко.