Россию могут отстранить от Олимпиады
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года, считает журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт.
«России запретят участвовать в Олимпийских играх 2020 года из-за высокопоставленных чиновников федерации легкой атлетики, причастных к сокрытию допинг-преступлений со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх. Подробности завтра», — написал он в своем Twitter.
По данным Арбутнотт, Всероссийская федерация легкой атлетики подделала медицинские документы, чтобы на Играх в Токио смог выступить прыгун в высоту Данила Лысенко.