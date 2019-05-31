Иран угрожает ростом цен на нефть

Главнокомандующий корпусом Стражей Исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави заявил, что любые военные противостояния в Персидском заливе приведут к значительному росту цен на нефть, сообщает в воскресенье иранское агентство "Фарс".

"Самая первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет рост цен на нефть выше $100. Это было бы невыносимо для Америки, Европы и таких союзников США, как Япония и Южная Корея", - сказал Сафави в интервью агентству.

В последнее время и без того напряженные отношения между Ираном и США обострились еще больше. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.