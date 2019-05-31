Саудовская Аравия и Иран снова столкнулись лбами

Заур Расулзаде 15:50

Саудовская Аравия собрала лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств на саммите в Мекке. Целью мероприятия явились консультации с целью укрепления безопасности и стабильности в регионе, однако главным вопросом стала ситуация с Ираном, потому что его разрыв с США может крайне негативно сказаться на всем регионе. Как заявил король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд, монархия призывает обсудить «агрессивные» намерения Тегерана и их «последствия» для региона, подчеркнув, что Эр-Рияд «не хочет войны, и сделает все, чтобы ее предотвратить».

Между тем, опосредованно война Ирана и Саудовской Аравии идет на территории Йемена, где Тегеран поддерживает повстанцев-хуситов, борющихся против правительства страны, поддерживаемого Эр-Риядом. Отношения между преимущественно шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией долгие годы были на грани прямого противостояния. Конфликты между Тегераном и Эр-Риядом возникали на самой разной почве - разногласий толкования ислама, политики в сфере экспорта нефти, сотрудничества с Западом. Эти страны десятилетиями борются за лидерство во всем мусульманском мире. Саудовский режим считает, что Иран намерен свергнуть его в рамках «экспорта исламской революции» и суннитско-шиитского конфликта в регионе опасается подрывного влияния Ирана на шиитские общины в государствах Персидского залива. Резкое обострение отношений Ирана и США еще более углубило противоречия между ним и проамериканско настроенными ближневосточными странами с Саудовской Аравией во главе. Не хочет Иран забывать и поддержку саудитами Ирака во время ирано-иракской войны. А Эр-Рияд сейчас обвиняет Тегеран в том, что именно он приказал йеменским повстанцам-хуситам атаковать нефтепровод на саудовской территории, а до этого осуществил «диверсионные атаки» на нефтетанкеры у побережья ОАЭ. И это мнение руководства двух арабских стран поддержала администрация Белого дома в лице советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который, будучи на днях с визитом в Абу-Даби заявил, что за указанными инцидентами «почти наверняка» стоит Иран. Тегеран же называет эти обвинения необоснованными и видит за ними усилия, которые предпринимают против ИРИ Вашингтон и Тель-Авив.

Надо сказать, что такого мнения придерживаются многие эксперты, утверждая, что два месяца назад представители «Моссада» и Саудовской Аравии встречались, чтобы обменяться разведданными об Иране. По словам научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Российской Академии наук Владимира Сажина, саудовско-иранские разногласия выходят за рамки религиозных противоречий между суннитами и шиитами. «Это стратегическое соперничество, холодная война между двумя основными региональными державами, которые имеют разное видение будущего и противоречащие друг другу концепции развития Ближнего Востока. Сейчас идет очередная волна противостояния между саудитами и Тегераном за господство в регионе, и пока Иран удачно расширяет свое влияние за счет Ливана, Сирии и Ирака, и Йемена. И. конечно, саудовцы пытаются остановить Иран, и в этом их интересы с США и Израилем совпадают», - считает он. Политолог-арабист Константин фон Эггерт также отмечает, что интересы Ирана и Саудовской Аравии сталкиваются на Ближнем Востоке повсюду. Он не исключает прямого вооруженного конфликта между двумя странами, но надеется, что этого не случится. «Саудовская Аравия – это страна, которая пытается поддержать на Ближнем Востоке некий баланс сил в своих интересах. Иран, с точки зрения Эр-Рияда, этот баланс нарушает. Так что здесь есть и религиозные, и идейно-политические, и геостратегические разногласия, - считает арабист. - Заявление аятоллы Хаменеи о «божественной каре», которая обязательно постигнет Саудовскую Аравию, прямо скажем, ситуацию не улучшает. Военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, их собственная «холодная война», конечно же, идет. Практически на всем Ближнем Востоке саудовские и иранские интересы сталкиваются. Что же касается войны «горячей», если она и случится, то, скорее всего, в результате какой-то трагической случайности, которая спровоцирует боевые действия», - резюмирует фон Эггерт.