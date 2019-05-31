После Октая Асадова о наших проблемах заговорила и глава МВФ наш комментарий
На прошлой неделе в унисон со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, который на пленарном заседании парламента выступил с обеспокоенным заявлением о неисправной работе POS-терминалов в Баку, выступила и глава МВФ Кристин Лагард.
"Только 45% жителей Кавказа и Центральной Азии имеют право на открытие банковского счета". С таким заявлением выступила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на прошедшем недавно XII Астанинском экономическом форуме в Казахстане. По ее словам, доля региона в глобальных развивающихся рынках составляет 20%. При этом всего лишь у 3% населения региона имеется мобильный счет, что показывает, в каких именно областях имеются возможности для развития.
Как видно, проблема безналичных платежей, которую не раз поднимал haqqin.az, характерна не только для Азербайджана, но и всего региона Кавказа и Центральной Азии в целом. К сожалению, на наши выступления соответствующие госструктуры реагируют, мягко говоря, слабо. Что вовсе не говорит об их сильной заинтересованности в этом вопросе. Лишь Палата надзора за финансовыми рынками периодически рапортует о незначительном росте количества банкоматов и pos-терминалов. Кстати, в течение года количество банкоматов в стране возросло на 77 единиц, но эффективность насчитывающихся сегодня более 2,5 тыс. банкоматов и многотысячных pos-терминалов все еще далека от желаемого уровня.
Как мы уже не раз отмечали, дело дошло до того, что обычно сдержанный спикер Милли Меджлиса Октай Асадов пожаловался на неисправность pos-терминалов. Обратившись к министру налогов Микаилу Джаббарову, он подчеркнул, что необходимо прийти к решению по поводу деятельности pos-терминалов. "Созданы все условия - скоростной интернет и прочие возможности. Если так, то почему pos-терминалы не должны работать? Около 30-40% депутатов жалуются на их неисправность. Мы получаем зарплату по карте. Нам каждый раз снимать деньги с карты? Прошу вас, держать этот вопрос в центре внимания".
Ну, если депутаты не могут справиться с такой задачей, что же остается делать простым гражданам – мало найдешь сегодня человека, довольного работой этих терминалов. То денег в них нет, то не работают по техническим причинам, то очереди большие, то расположены они не очень удачно… А это отбивает охоту и без того не очень склонного к безналичным расчетам населения. Да и используется эта дорогая аппаратура населением только с одной целью – снять всю сумму начисленных денег, что особенно характерно для пенсионеров и тех, кто получает низкую зарплату.
А если к этому прибавить и те слои населения, которые и вовсе не имеют банковских карт (а таких все еще немало), то складывается нерадостная картина, которую несколько приукрашивают лишь иностранцы. По сообщению Центра анализа и коммуникации экономических реформ, в январе-апреле 2019 года денежные операции, совершенные прибывшими в Азербайджан 848,4 тыс. иностранными гражданами по банковским картам, составили 375 млн манатов. То есть каждый иностранец за короткое время пребывания в стране совершает денежные операции на сумму 442 маната. Азербайджанцы же больше лезут в карман не за банковскими картами, а за наличными деньгами – шелест бумажных купюр больше ублажают взоры и покупателей, и продавцов.
А ведь Азербайджан для многих является примером эффективного внедрения платежных решений, развития технологий и инноваций. В стране, в частности, внедрены самые инновационные решения Visa, такие как бесконтактные платежи, которые были запущены в 2014 году. Отмечается значительная поддержка правительства для развития безналичных платежей, которые объявлены приоритетными в стране. А этим летом компания Visa запустит систему токенизации Visa Token Services. Токенизация является важнейшим элементом цифровых безналичных платежей. Главные ее преимущества - легкость оплаты, безопасность и надежность.
Меморандум о взаимопонимании подписали также Центральный банк Азербайджана и международная карточная система MasterCard. Подписанный сторонами документ предусматривает определение направлений сотрудничества в рамках Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане. В частности, намечено развивать отношения по применению инновационных платежных инструментов в стране и улучшению финансовой грамотности. Но утвержденная президентом Ильхамом Алиевым в сентябре прошлого года "Госпрограмма расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 гг" предусматривает снизить долю наличных транзакций в экономике до 40% в 2020 году с 74% в 2017 году. Задача поставлена сложная. Финансовые органы стараются сделать все возможное, но сомнение гложет экспертов: сумеем ли мы за короткий срок достичь почти двукратного улучшения в этой сфере? Думается, правительство в этом направлении должно приложить больше усилий. И в первую очередь организовать более эффективную работу с населением.
Правда, население пока больше возлагает надежды на службу ASAN, и первые зачатки этого уже видны. Создание портала ASAN Finance поможет сократить расходы пользователей в 4,3 раза, а время - в 6 раз, ибо создание электронного портала ASAN Finance способствует сведению до минимума бумажной волокиты. Финансовые организации смогут за считанные секунды получить нужную информацию о месте работы, доходах граждан и другой информации с помощью ИНН-кода и, тем самым, сэкономить время. ASAN Finance - единое электронное пространство по финуслугам, которое позволит обеспечить выход финорганизаций к государственным информационным резервам и системам. Платформа позволит ускорить развитие в стране цифрового банкинга. Граждане, в свою очередь, получат круглосуточный доступ к банковским услугам. В целом скорость рассмотрения обращений по банковским и страховым услугам ускорится. Остается только ждать дальнейшего расширения охвата этой службы.