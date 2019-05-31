"Только 45% жителей Кавказа и Центральной Азии имеют право на открытие банковского счета". С таким заявлением выступила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на прошедшем недавно XII Астанинском экономическом форуме в Казахстане. По ее словам, доля региона в глобальных развивающихся рынках составляет 20%. При этом всего лишь у 3% населения региона имеется мобильный счет, что показывает, в каких именно областях имеются возможности для развития.

Как видно, проблема безналичных платежей, которую не раз поднимал haqqin.az, характерна не только для Азербайджана, но и всего региона Кавказа и Центральной Азии в целом. К сожалению, на наши выступления соответствующие госструктуры реагируют, мягко говоря, слабо. Что вовсе не говорит об их сильной заинтересованности в этом вопросе. Лишь Палата надзора за финансовыми рынками периодически рапортует о незначительном росте количества банкоматов и pos-терминалов. Кстати, в течение года количество банкоматов в стране возросло на 77 единиц, но эффективность насчитывающихся сегодня более 2,5 тыс. банкоматов и многотысячных pos-терминалов все еще далека от желаемого уровня.

Как мы уже не раз отмечали, дело дошло до того, что обычно сдержанный спикер Милли Меджлиса Октай Асадов пожаловался на неисправность pos-терминалов. Обратившись к министру налогов Микаилу Джаббарову, он подчеркнул, что необходимо прийти к решению по поводу деятельности pos-терминалов. "Созданы все условия - скоростной интернет и прочие возможности. Если так, то почему pos-терминалы не должны работать? Около 30-40% депутатов жалуются на их неисправность. Мы получаем зарплату по карте. Нам каждый раз снимать деньги с карты? Прошу вас, держать этот вопрос в центре внимания".

Ну, если депутаты не могут справиться с такой задачей, что же остается делать простым гражданам – мало найдешь сегодня человека, довольного работой этих терминалов. То денег в них нет, то не работают по техническим причинам, то очереди большие, то расположены они не очень удачно… А это отбивает охоту и без того не очень склонного к безналичным расчетам населения. Да и используется эта дорогая аппаратура населением только с одной целью – снять всю сумму начисленных денег, что особенно характерно для пенсионеров и тех, кто получает низкую зарплату.