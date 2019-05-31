Эльмир Алиев, отдел спорта 16:18

Финал Лиги чемпионов в Мадриде запомнится болельщикам скучнейшей игрой в исполнении «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», а также огромным количеством проблем, не идущим ни в какое сравнение с теми трудностями, которые, по мнению британских СМИ, якобы сопутствовали финалу Лиги Европы в Баку.

«Это был худший финал Лиги чемпионов за всю историю. Баку, извините нас за то, что мы смеялись над вами. Оглядываясь назад, вы были лучше, чем Мадрид», - пишут журналисты в твиттере.

И действительно, организация финала в Мадриде, имевшего в отличие от Баку огромный опыт проведения крупнейших футбольных событий, была на очень низком уровне. Это признают все те же английские СМИ, да и не только они. Испанская столица не справилась с наплывом английских фанатов – ни с их поведением, ни с горами мусора, которые они оставляли после себя. Мадрид не смог обеспечить должный уровень безопасности на стадионе (вспомним полуголую девицу, выбежавшую на поле), а также не сумел предотвратить многочисленные случаи мошенничества с билетами. Мировые СМИ пишут о 33-летнем английском болельщике и распространяют видео, на котором абсолютно голый фанат мастурбирует перед огромной толпой в центре Мадрида. Как пишет испанское издание El Mundo, его также обвиняют в насильственных действиях в отношении итальянской туристки, которая была доставлена в больницу. Помимо этого, буйный извращенец, находясь в состоянии сильного подпития, оказал сопротивление полицейским, побив шестерых (!) стражей правопорядка. Вы можете представить себе такое в Баку?!

В отличие от столицы Азербайджана, в Мадриде проводились массовые аресты и избиения болельщиков со стороны полиции. «Испанские полицейские зашли в бар и просто безо всякой причины избили около 50 фанатов «Тоттенхэма». Многие получили серьезные травмы», - пишут британские СМИ. Множество инцидентов было связано с билетами. Полиция сообщила о задержании женщины, которая пыталась продать два фальшивых билета за 8400 евро. Ранее полиция также за продажу фальшивых билетов задержала трех итальянцев и еще шесть человек, подозреваемых в распространении фальшивой футбольной атрибутики. Некоторые фанаты жаловались на то, что, имея подлинные билеты, не смогли попасть на стадион. Еще одна группа болельщиков была задержана конной полицией за то, что украла билеты. Вообще, как писала The Telegraph, треть прибывших в Мадрид фанатов, имели фальшивые билеты. В УЕФА сообщили, что на игру было продано рекордное количество недействительных билетов. В связи с этим, на стадионе, вмещавшем в день игры 63 тысячи, была ужесточена система пропуска с целью не допустить прохода болельщиков по фальшивым документам. Кроме того, УЕФА предупредил фанатов о жуликах на черном рынке, которые выдают себя за стюардов и пытаются продать недействительные билеты, либо обманным путем через «проверку» подлинности билетов изъять у владельцев эти билеты. По городу даже распространились слухи о том, что в день игры в продажу дополнительно поступят 4 тысячи билетов, но УЕФА опроверг эту информацию.

Известный тенор Винн Эванс, фанат «Тоттенхэма», рассказал о том, что заплатил через онлайн-агентство 7 тысяч фунтов за два билета на матч, но позже ему сообщили, что билеты недоступны, сообщает BBC. «Похоже, они продали мне билеты, а затем перепродали их, когда поняли, что могут получить за них намного больше», - считает Эванс, который вынужден был купить еще два билета по более дорогой цене. Но он не уверен, что ему вернут первоначально потраченные 7 тысяч. Обоим клубам было выделено примерно по 17 тысяч билетов. На официальном сайте УЕФА билеты стояли от 70 до 600 евро, а перепродавались за тысячи евро. Мадрид не справился и с организацией транспорта к стадиону. По дороге к арене образовались многокилометровые пробки. Владелец «Ливерпуля» Джон Генри, а также легенды клуба Кенни Далглиш и Ян Раш были вынуждены выйти из машин и пойти пешком по мадридской автомагистрали, чтобы дойти до стадиона вовремя, пишет Irish Mirror.