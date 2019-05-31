Евросоюз создает в Азербайджане "электронное государство"

Как передает haqqin.az, этот проект является частью программы ЕС для стран Восточного партнерства. Его реализация, как предполагается, будет способствовать экономическому росту страны, созданию новых рабочих мест, повышению жизненного уровня населения, развитию бизнеса и др. И всех этих целей можно достичь за счет развития цифровой экономики и общества, распространением преимуществ единого цифрового рынка ЕС на Азербайджан и другие страны Восточного партнерства.

На мероприятии в связи с этим представители Минсвязи и высоких технологий, Госкомтаможни, Центра экономических реформ и коммуникаций и других структур Азербайджана рассказали об уже проделанной работе по созданию в стране цифрового хаба, внедрению в госструктурах цифровых технологий. В частности, были отмечены успехи в работе с электронными подписями - ASAN-Imza, с различными документами, онлайн-регистрацией, достижениями в управлении частными предприятиями, открытии электронных банковских счетов, в проведении транзакций, электронной торговли и др.

Программа «EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в странах Восточного партнерства» будет действовать с 2019 по 2021 год. Охватывая все шесть стран программы (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина), общий бюджет проекта предусмотрен на уровне 11 млн евро. В рамках этой проекта ЕС нацеливает страны Восточного партнерства на снижение тарифов на роуминг, развитие высокоскоростной широкополосной связи для стимулирования экономики, расширение электронных услуг, гармонизацию цифровых структур в обществе, в сферах от логистики до здравоохранения, создание кибербезопасности и развитие цифровых навыков. Евросоюз обещает поддержку электронизации всех этих областей жизнедеятельности государств патнерства.

Как сообщила haqqin.az советник-посланник и завотделом по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти, Азербайджан проделал значительную работу по внедрению информационных технологий и переходу на цифровые системы.

Вопрос не только в создании электронного правительства, но и необходимости внедрения цифровых систем в частном секторе экономики и других сферах. Должна быть эффективная интеграция между этими секторами в единое цифровое государство, а страна, в свою очередь, интегрируется в общую европейскую электронную сеть, отметила она.

«Если раньше схема электронного правительства была простой: в центре - правительство и вокруг него все остальные субъекты государства, то тепенрь этот алгоритм изменился. Сейчас в центре – человек (гражданин, налогоплательщик, избиратель, мигрант, иностранец и др.), и все, что делается на электронном пространстве, должно служить комфортной и удобной жизни человека», - утверждает Симона Гатти.

Создание же электронного правительства зависит от того, насколько координированно правительство страны работает в этом направлении. У Азербайджана есть возможность перенять передовой опыт Европы. Внедрение подобных систем занимает в целом пять-семь лет. При этом создание электронного правительства - очень широкое понятие, включающее в себя электронизацию системы образования, социальной сферы и т.д.

По мнению руководителя экспертной команды программы EU4Digital Артураса Пилипониса, азербайджанское правительство достигло конкретных успехов в использовании электронных технологий в системе связи, таможни и других структурах. Однако то, что сделано на уровне страны, еще не означает, что это может быть использовано в международном сотрудничестве. «Азербайджану предстоит гармонизировать свою электронную сеть и услуги с европейскими стандартами. Главное, надо сделать так, чтобы электронные системы различных структур страны работали интегрировано», - подчеркнул Пилипонис.