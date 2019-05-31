Грандиозное шоу в честь Дня защиты детей в парке Центра Гейдара Алиева фото
В парке Центра Гейдара Алиева прошло грандиозное шоу народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой «Aygün şou» в честь Международного дня защиты детей.
Тысячи жителей и гостей Баку, и, конечно же, родители с детьми стали гостями феерического праздника.
Перед выступлением Айгюн Кязымова в интервью Trend выразила признательность Центру Гейдара Алиева за проведение праздничного вечера.
«Концерт проходит после Детского фестиваля в Парке Центра Гейдара Алиева и является большим подарком для наших самых юных граждан страны. Особенно хотелось бы выразить признательность, что мне доверена эта честь выступить с концертной программой, посвященной Международному дню защиты гостей – 1 июня, и поэтому чувствую себя счастливой. Все организовано на самом высоком уровне! Порадовать наших любимых детей – что может быть лучше в этот день! Тем более, что до сих пор во мне живет ребенок, и эти самые искренние чувства постараюсь передать зрителям – нашим детям и взрослым, в которых по-прежнему живут детские эмоции», - сказала Айгюн Кязымова.