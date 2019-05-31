Трамп не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что члены Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.

"Тем временем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!", - написал Трамп в Twitter в воскресенье.

"Никакого сговора с Россией, никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул американский лидер, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в Конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ.