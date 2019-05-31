Азербайджан завоевал два золота на World Challenge Cup ВИДЕО

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В словенском Копере проходит World Challenge Cup (Мировой кубок вызова) по спортивной гимнастике, на котором представители Азербайджана завоевали две золотые медали.

Марина Некрасова в финале в опорном прыжке получила от судей 14,475 балла и заняла 1-е место. 

Никита Симонов стал лучшим на кольцах, набрав 14,600 балла.

Напомним, что на прошлых выходных на аналогичном соревновании в хорватском Осиеке Симонов также взял золото на кольцах, а другой наш спортсмен – Иван Тихонов – добыл бронзу в финальном упражнении на коне.

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