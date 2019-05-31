Азербайджан завоевал два золота на World Challenge Cup ВИДЕО
В словенском Копере проходит World Challenge Cup (Мировой кубок вызова) по спортивной гимнастике, на котором представители Азербайджана завоевали две золотые медали.
Марина Некрасова в финале в опорном прыжке получила от судей 14,475 балла и заняла 1-е место.
Никита Симонов стал лучшим на кольцах, набрав 14,600 балла.
Напомним, что на прошлых выходных на аналогичном соревновании в хорватском Осиеке Симонов также взял золото на кольцах, а другой наш спортсмен – Иван Тихонов – добыл бронзу в финальном упражнении на коне.