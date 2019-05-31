В Астаринском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько членов одной семьи.

Как передаёт Report, авария произошла на территории села Тахтанакяран. Житель села Кагой Лерикского района 1981-го года рождения Шахмурадов Назим Хазрет оглу потерял управление автомобилем марки "Нива", в результате чего машина съехала с дороги в горно-лесистой местности и упала в овраг.

В результате происшествия водитель и четыре члена одной семьи получили тяжёлые телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь Сафаровой Айтекин Абульфат гызы 2004-го года рождения спасти не удалось.

В инциденте также пострадали Сафаров Абульфат Нурмамед оглу 1970-го года рождения, его супруга Сафарова Серингюль Джалал гызы 1974-го года рождения и Сафарова Айтадж Абульфат гызы 2004-го года рождения. Их состояние также оценивается как тяжёлое.