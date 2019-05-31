В селе Лелепаша Гахского района, где родился и вырос Агиль Омаров, ставший шехидом в результате кровавой провокации, совершенной армянскими вооруженными силами, состоялась торжественная церемония представления его семье медали "За отвагу" (посмертно), сообщает пресс-служба Минобороны.

Память о героических сыновьях Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания. Далее прозвучал реквием в память о шехидах.

Сотрудник Минобороны, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани еще раз выразил соболезнования семье, родным шехида, пожелав им терпения. Было отмечено, что Агиль Омаров родился в 1983 году. Был старшим в семье. Окончил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. За отличие на службе, в бою, за личную отвагу при жизни был награжден пятью медалями. Неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарностями. Заработал большое уважение своих командиров, товарищей по службе.

"Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер готов на смерть ради Родины, земли... Мы живем в условиях войны. Война еще не закончилась. Мы должны всегда быть готовы, чтобы освободить наши земли из под оккупации", - сказал Гурбани.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, посчитав смерть такого профессионального и способного военного, как Агиль, тяжелой потерей для нашей армии, отметил, что он знал отца шехида, Акифа Омарова, еще с начала 1990-х годов, со времен, когда тот пришел добровольно на фронт.