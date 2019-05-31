Предполагаемые останки Хаджи Мурата – наиба имама Шамиля, вывезенные из Азербайджана, были перезахоронены сегодня, 2 июня, на его родине в Хунзахском районе. Об этом газете «Молодежь Дагестана» сообщил очевидец церемонии Амир Амиров.

На момент разговора с корреспондентом «МД» собеседник находился в одной из мечетей села Хунзах и вместе с прихожанами готовился совершить погребальную молитву по предполагаемым останкам наиба. Церемонии предшествовала дискуссия между присутствующими о целесообразности перезахоронения. Мероприятие носило неформальный характер.

«Было много противоречивых мнений, но присутствующие пришли к согласию и готовятся провести захоронение. Никто не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что эти останки принадлежат наибу Хаджи Мурату. Все делается на честном слове», – рассказал Амиров.

В администрации Хунзахского района факт принадлежности захороненных останков наибу Хаджи Мурату не подтвердили.

«Некая церемония перезахоронения на сельском кладбище села Хунзах действительно состоялась, но нет подтверждения, что захороненные останки принадлежат наибу Хаджи Мурату. Никто из официальных лиц района там не присутствовал. Также неизвестно, кто эти люди, проводившие перезахоронение», – заявил «МД» пресс-секретарь администрации района Камиль Гусейнов.

Ранее haqqin.az писал, что отправившиеся в Гахский район общественные активисты нашли поврежденную надгробную плиту на могиле Хаджи Мурата. Между тем официального разрешения на эксгумацию останков наиба дано не было.