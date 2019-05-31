Кыргызстан запретил добычу радиоактивных элементов

Правительство Кыргызстана запретило разработку месторождений радиоактивных элементов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Кабинета министров.

"Введен запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана) до законодательного урегулирования,", - заявили в ведомстве.

По данным Кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во исполнение постановления парламента "О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" от 2 мая 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов.

Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана в разных городах республики. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались уже более 20 тысяч человек. По словам активистов, в Кыргызстане находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.