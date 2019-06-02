Группа армян ограбила крупный американский банк

Полиция Лос-Анджелеса арестовала восемь армян, обвиняемых в банковских махинациях. Об этом сообщается на сайте Службы иммиграционного и таможенного правопорядка.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые использовали банковские счета, которые были открыты на имена, указанные в измененных паспортах, чтобы выписывать чеки на другие банковские счета, полученные обманным путем. Ответчики предположительно использовали банковские правила, которые позволяли им переводить деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимали средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах. Таким образом, обвиняемые обманным путем использовали 331 армянских паспорта для кражи более $1,5 миллиона у «Bank of America».

Арестованы 48-летний Ара Малхасян, 38-лений Смбат Хечумян, 45-летняя Света Хечумян (сестра Смбата и жена Малхасяна), 30-летний Арутюн Петросянц, 34-летний Артур Арутюнян, 38-летний Хачатур Чобанян, 49-летний Дживан Ахназарян и 37-летний Арман Григорян.

Еще один участник схемы 29-летний Артак Охоян согласился сдаться властям.

Все девять человек обвиняются в сговоре с целью совершения банковских махинаций, им грозит до 30 лет тюрьмы.