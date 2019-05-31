В Австрии назвали состав переходного правительства
Новое австрийское правительство будет приведено к присяге уже завтра, сообщают СМИ страны.
Возглавит его после отставки Себастьяна Курца экс-глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Пост ее зама — вице-канцлера и главы Минюста займет тоже «судейский» — бывший руководитель Административного суда Клеменс Яблонер.
Переходным министром иностранных дел станет Александер Шалленберг, главой МВД — Вольфганг Пешорн.
Мифин на время доверят Эдварду Мюллеру. Он же станет главой Минспорта, которое курировал уволившийся со скандалом вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.