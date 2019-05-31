Черные дни для «черного золота»: Brent - $60 Обновлено 01:23
Мировые цены на нефть продолжают падение — Brent приблизилась к $60 за баррель, передает агентство Reuters.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,27 за баррель (2,05%) — до $60,72 за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 70 центов (1,31%) — до $52,80 за баррель.
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Нефтяной рынок перешел к росту в ходе торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями, что торговая политика США может замедлить темпы роста глобального ВВП.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подорожали на $0,7 (1,13%) - до $62,69 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,64 (1,14%) - до $54,11 за баррель.
На прошлой неделе цена Brent упала на 8,8%, WTI - на 6,1% из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и нефтяного рынка.
По оценкам консалтинговой компании Energy Aspects, в 2020 году спрос на нефть в Китае вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки. Однако в случае, если темпы увеличения китайской экономики сократятся до 5% по сравнению с 6,6% в 2018 году, увеличение спроса может составить порядка 800 тыс. б/с.
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Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $61,22 за баррель, что на $0,77 (1,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,99 за баррель, опустившись на $3,34 (5,11%).
Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,5 (0,93%) - до $53 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $3,09 (5,46%) - до $53,50 за баррель.
Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.
Давление на рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5% пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.