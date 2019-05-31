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Мировые цены на нефть продолжают падение — Brent приблизилась к $60 за баррель, передает агентство Reuters. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,27 за баррель (2,05%) — до $60,72 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 70 центов (1,31%) — до $52,80 за баррель. * * * 16:57 Нефтяной рынок перешел к росту в ходе торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями, что торговая политика США может замедлить темпы роста глобального ВВП. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подорожали на $0,7 (1,13%) - до $62,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,64 (1,14%) - до $54,11 за баррель. На прошлой неделе цена Brent упала на 8,8%, WTI - на 6,1% из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и нефтяного рынка. По оценкам консалтинговой компании Energy Aspects, в 2020 году спрос на нефть в Китае вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки. Однако в случае, если темпы увеличения китайской экономики сократятся до 5% по сравнению с 6,6% в 2018 году, увеличение спроса может составить порядка 800 тыс. б/с. * * * Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.