Эмиссар Евросоюза на встрече с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Ильхам Алиев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает АзерТАдж.

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