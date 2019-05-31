Эмиссар Евросоюза на встрече с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Ильхам Алиев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает АзерТАдж.
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