Следственный комитет о коррупции в Минобороны Армении

При продаже земельного участка в 2015 году, министерство обороны Армении допустило нарушение. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета республики, передает «Спутник-Армения».

По материалам дела, в октябре 2015 года Минобороны Армении продало земельный участок в Ереване за 78 тысяч долларов. Но в ходе следствия были проведены товароведческие и бухгалтерские экспертизы. Реальная стоимость участка определена в 185 тысяч долларов.

Следовательно, при продаже земли ущерб государству был оценен в 107 тысяч долларов.