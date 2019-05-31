В Баку 16-летней девочке пересадили почку

Очередная операция по пересадке почки была проведена группой хирургов под руководством Рашада Шолана в отделении «Почечные болезни и трансплантология» Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ).

Пациентка, с детства страдающая хронической почечной недостаточностью, была направлена в Республиканский лечебно-диагностический центр на трансплантацию почки по линии Министерства здравoохранения. Донором стал отец больной.

По словам хирурга, сложность операции заключалась в том, что сосуды девочки были очень тонкими и это влекло за собой определенный риск при трансплантации: «Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашей хирургической-нефрологической бригады операция прошла успешно. Пациентка и донор выписаны из клиники в хорошем состоянии. На данный момент пересаженная почка нормально функционирует".

Отметим, что Рашад Шолан прославился как феноменальный хирург в области урологии и трансплантологии.