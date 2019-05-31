Генпрокуратура заявляет: Расследование по исчезновению останков великого Хаджи Мурата не проводится

Генеральная прокуратура заявляет, что правоохранительные органы Гахского района не проводят проверку по исчезновению останков Хаджи Мурата.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, никаких обращений по поводу останков Хаджи Мурата в Генпрокуратуру и Исполнительную власть Гахского района не поступало.

Напомним, что накануне российские СМИ сообщили о перезахоронении предполагаемых останков Хаджи Мурата на его родине в Хунзахском районе Дагестана.