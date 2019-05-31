В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, задержан житель поселка Маштага Ахмед Гулиев,подозреваемый в культивировании растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, при обыске на принадлежащем А.Гулиеву приусадебном участке в двух теплицах был обнаружен и изъят 4 021 куст конопли общим весом 921 килограмм.

В ходе следствия выяснилось, что А.Гулиев не только выращивал коноплю, но и продавал наркотические вещества в Баку и регионах.

Собранные по факту в 14-м отделении полиции материалы направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.