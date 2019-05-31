Что обсудили Путин с Алиевым? Заявление пресс-службы президента Азербайджана; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с присвоением аэропорту города Сургут имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что это решение было воспринято азербайджанской общественностью с большой признательностью.
В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение завоеванными достижениями. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями о различных вопросах, связанных с развитием наших связей, и перспективах сотрудничества, а также дальнейших контактах.
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российско-азербайджанское сотрудничество и предстоящие контакты, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы активно развивающегося российско-азербайджанского сотрудничества и предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.