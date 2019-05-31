Баку накроет 35-градусная жара
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер юго-западный, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 тепла.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
На пляжах Баку и Апшерона ожидается юго-западный ветер, температура морской воды составит 21-22 градуса.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. Утром местами туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.