Пекин не рекомендует китайцам учиться в США

Минобразования Китая предостерегает китайских школьников и студентов от поездки в США для учебы, сообщила китайская газета Global Times в Twitter, пишет Дойче велле.

Как передает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, Минобразования КНР рекомендует учащимся тщательнее взвешивать возможные риски, связанные с учебой в Штатах.

Главный редактор газеты Global Times в своем Twitter предположил, что это предупреждение является ответом на "недавние серии дискриминационных мер, которые США приняли против китайских студентов, а также может быть реакцией на инициированную Вашингтоном торговую войну".

США ввели визовые ограничения для некоторых участников международных студенческих обменов, кроме того, рассмотрение заявок учащихся на получение виз затягивается, а их сроки действия сокращаются, отмечает Global Times.

По данным издания, с января по март 2019 года на учебу в США планировали отправиться 1353 китайца, но 182 из них, то есть 13,5 процента, было отказано в выдаче визы.