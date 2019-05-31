Кремль ответил Трампу по Идлибу

Москва взаимодействует с Анкарой, чтобы остановить нападения боевиков в районе сирийского Идлиба, и принимает меры для их нейтрализации, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, в Идлибе «высокая концентрация» террористов и боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам и совершают «агрессивные выпады» в сторону российских военных объектов.

«Такая ситуация неприемлема. Россия взаимодействует с турецкой стороной, которая и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки из Идлиба не происходили. Действуют сочинские договоренности, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба неприемлемы, применяются меры для их нейтрализации», — заявил Песков.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».