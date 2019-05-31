Зеленский заменил Медведчука Кучмой

"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил Зеленский на брифинге в Киеве.

Далее он отметил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу: "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет".