Трамп встретился с королевой Елизаветой
Прибывший в Великобританию с двухдневным официальным визитом президент США Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II, сообщает CNN.
Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.
Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой.
Дональд Трамп прилетел в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. В Соединенном королевстве американский лидер пробудет три дня, за это время он встретится с членами королевской семьи, и возможно, с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, а также с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фараджем.