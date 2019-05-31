В Ереване вновь протестуют против Сороса

Акция проходит около здания организации. Прибывшие на место многочисленные полицейские не позволяют демонстрантам приблизиться к офису фонда.

"Нам интересно, почему в Армении можно блокировать входы и выходы судов, блокировать их деятельность, а проводить акцию перед зданием Фонда Сороса нельзя. Мы ждем ответа от полиции. Если я не получу ответа, то буду вынужден всеми способами реализовать свое право на проведение мирных акций", - заявил журналистам организатор акции Нарек Малян, экс-советник начальника полиции Армении.

Свою поддержку движению против Фонда Сороса выразили Компартия Армении и одна из старейших партий страны "Рамкавар Азатакан" (либерально-демократическая партия).

Малян и члены общественной организации "Адеквад" на прошлой неделе провели акцию протеста перед зданием парламента и делегации ЕС в Армении. Они заявляли, что правительством Армении "на самом деле управляет Сорос".