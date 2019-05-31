31 мая в Азербайджане впервые прошел Фестиваль культуры аутизма. На фестивале дети с аутизмом продемонстрировали свои таланты в различных областях искусства, постарались направить месседж «Мы тоже неразрывная часть общества».

На первом Фестивале Культуры Аутизма главным спонсором которое выступила группа компаний AS с его премиум проектом Renessans Palace дети с аутизмом исполняли песни, демонстрировали свое мастерство в качестве модели на подиуме. Дети с аутизмом представили на подиуме коллекцию, созданную из ткани, на которую было нанесено произведение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В мероприятие организованном Общественным объединением «Счастливое будущее детей», Общественным объединением «Вместе и здоровые» и благотворительным обществом «Есть надежда» при поддержке Фонда Гейдара Алиева приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева .

В фестивале приняли участие и дети с аутизмом из Турции. На мероприятии с интересной программой выступил Измирский оркестр людей с аутизмом - хоровая группа IZOT.

Участвующие в фестивале заслуженная артистка Тунзаля Агаева и другие продемонстрировали, что находятся рядом с детьми-аутистами.

В рамках мероприятия с участием актеров Государственного театра пантомимы и ряда известных в обществе людей также был представлен флешмоб на тему «Аутизм: другой и один из нас». В ходе мероприятия были представлены различные короткометражные фильмы, социальный ролик, клип, розданы буклеты.