Ульвия Худиева 17:23

Министерство здравоохранения продолжает практику медиа-туров с целью ознакомления журналистов с деятельностью медучреждений и качеством медицинского обслуживания населения в регионах. Очередной клиникой, куда отправились сотрудники отечественных СМИ, стала Центральная больница Гусарского района.

Здание районной больницы в городе Гусар было сдано в эксплуатацию в феврале 2012 года, однако и сегодня поддерживается на уровне требуемых для медицинских учреждений стандартов. А в последние годы ЦБР была оснащена самым современным оборудованием. В клинике функционируют отделения хирургии, терапии, реанимации, родильное, инфекционное, а также онкологии, гинекологии, скорой помощи, лаборатория, кабинеты диагностики и лучевой диагностики. При больнице работает поликлиника. «В стационаре нашей больнице, как правило, проходят лечение 100-130 больных. Еще 30 пациентов на постоянной основе три раза в неделю проходят здесь процедуру гемодиализа», - рассказал журналистам главный врач ЦБ Гусарского района Мубариз Зейналов.

Приемное отделение, расположенное на первом этаже здания больницы, работает в круглосуточном режиме. Поступающим сюда пациентам при необходимости оказывается экстренная помощь и делается первичное обследование, а затем их распределяют по специализированным отделениям клиники. Круглосуточно работает в больнице и отделение скорой помощи, куда за день обращаются 300-400 человек. Как отметил главврач, сразу после открытия нового здания больницы в рамках очередного визита министра здравоохранения Октая Ширалиева, учитывая большое количество обращений по поводу онкозаболеваний, в ЦБ было создано отделение онкологии. Сегодня все онкобольные Губа-Гусарского административного района могут не ездить в Баку, а проходить обследование и лечение у себя в районе.

Кроме того, Зейналов сообщил, что в связи с вступившими в силу в 2015 году поправками в Семейный кодекс республики, заключающие брак жители района проходят предварительное медицинское обследование на предмет венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. За минувший период было обследовано 2753 пары, большая часть которых абсолютно здорова. Сначала анализы потенциальных супругов осуществляются в лаборатории ЦРБ, а затем материал для анализов с целью контрольной проверки отправляется в Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Азербайджана. «Всего же в течение одного месяца с различными жалобами к нам обращаются примерно 300-400 человек. Могу заверить, что опасность распространения гепатитов С и В в Гусарском районе отсутствует – число пациентов с таким диагнозом составляет менее 1% от всего населения региона», - сказал М.Зейналов.