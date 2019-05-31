Коллектив банка посетил «Детский Центр социального обеспечения детей с ограниченными возможностями №1», находящийся в поселке Шаган и организовал развлекательное мероприятие, подарив маленьким друзьям радость и вручив им праздничные подарки. Также по инициативе банка в связи со священным религиозным праздником Рамазан в поселке Бакиханова, в мечети “Имам Рза” был организован традиционный праздничный ифтар. На мероприятии, которое началось с прочтения молитвы и завершилось вечерним намазом, приняли участие более 150 постящихся, среди которых были как мужчины, так и женщины. Участники ифтара высоко оценили внимание к религиозным ценностям и выразили свою благодарность.

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