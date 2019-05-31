Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве, передает РИА Новости.

"Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании", - заявила судья, ведущая процесс.

По ее словам, сейчас заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой".

При этом адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон подчеркнул, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать.

"Следующий шаг - поговорить с юристами в Великобритании, возможно, снова поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле. Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше", - добавил Самуэлльссон.