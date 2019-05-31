Сербия пообещала не вводить санкции против России

Власти Сербии не планируют вводить антироссийские санкции, сообщила председатель парламента страны Майя Гойкович.

«Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России», — заявила она на встрече с делегацией РФ, передает РИА Новости.

Сегодня в Белград прибыл с визитом спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он провел переговоры за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем, а также выступит на заседании комиссии по сотрудничеству между двумя странами.