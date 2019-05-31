Эрдоган: Турция превратилась в супердержаву региона

Турция по-прежнему остается надеждой для всего человечества благодаря ее экономике и демократии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в честь завершения священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает агентство Anadolu.

«Турция продолжает оставаться надеждой для всех своих друзей и для всего человечества. Несмотря на то, что она подвергается нападениям террористов, ее экономика и демократия остаются образцом», — отметил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что Турция уже не является той слабой страной, какой она была в 90-х годах XX века. По словам турецкого лидера, сегодня Турция превратилась в супердержаву региона.

По его словам, за последние 17 лет в стране были реализованы многие инвестиционные проекты, которыми «можно гордиться». Кроме того, он выразил уверенность, что Анкара сумеет «навсегда решить проблему терроризма».