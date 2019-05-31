Bloomberg залез в кошельки российских миллиардеров

Лидером в списке самых богатых россиян по версии BBI стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние с начала года выросло на 3,22 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 22,7 миллиарда зелени.

За пять месяцев 2019 года состояние российских миллиардеров из списка Bloomberg Billionaires Index (BBI) увеличилось на 22,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

На втором - владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей капитал потяжелел на 3,44 миллиарда долларов и теперь тянет на 21,3 миллиарда. На третьем - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (21 миллиард долларов, рост с начала года на 1,4 миллиарда долларов).

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов находится на четвертом месте, замыкает пятерку совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

В десятке самых успешных бизнесменов — Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Роман Абрамович (Evraz), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.