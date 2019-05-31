Экс-премьер Украины вместе с семьей спешно покинул страну

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и его семья – две дочери, сестра и родители - спешно покинули Украину. Об этом сообщил сайт Elise Journal.

Журналисты издания утверждают, что дочери, сестра и родители лидера «Народного фронта» уже получили гражданство США. По сведениям Elise Journal, жена Арсения Яценюка имеет паспорт гражданки Вануату. Кроме того, СМИ не исключили вероятность, что сам политик также получил паспорт этого островного государства в Тихом океане.

Сам Яценюк, отмечают журналисты, засекретил всю информацию о себе, поэтому они предполагают, что экс-премьер-министр может покинуть страну, чтобы избежать ответственности за коррупционные преступления.

Сотрудники Elise Journal обратились в Службу безопасности Украины и миграционную службу с просьбой проверить наличие двойного гражданства у Яценюка, пишет Украина.ру.