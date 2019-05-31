Дутерте: «Я был геем, но вылечился»
Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая перед жителями Токио, неожиданно сообщил им, что когда-то давно был гомосексуалистом, но «излечился» от этого с помощью женитьбы на Элизабет Циммерман, которая стала его первой женой.
Это заявление стало ответом сенатору Антонио Трилланесу IV, которого он назвал геем, пишет новостной сайт Rappler.
«Я спрашиваю: вы уверены? – Они говорят: спросите любого гомосексуалиста, достаточно видеть, как двигается Трилланес, и станет ясно, что он гей. Отлично, он и я одинаковы. Но я себя вылечил» , – передает издание слова филиппинского лидера.
Отметим, что глава филиппинского государства не впервые шокирует публику высказываниями о членах ЛГБТ. В 2016 году он назвал американского посла «геем и сыном шлюхи» , спустя год заявил, что по законам его страны в брак могут вступать только лица противоположного пола. Затем он отказался от этих слов и поддержал однополые браки.