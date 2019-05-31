Дутерте: «Я был геем, но вылечился»

Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая перед жителями Токио, неожиданно сообщил им, что когда-то давно был гомосексуалистом, но «излечился» от этого с помощью женитьбы на Элизабет Циммерман, которая стала его первой женой.

Это заявление стало ответом сенатору Антонио Трилланесу IV, которого он назвал геем, пишет новостной сайт Rappler.