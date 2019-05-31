Пострадавшие от оползня жители Астары получат новые квартиры распоряжение президента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об устранении ущерба, понесенного жителями Астаринского района в результате произошедшего на территории района оползня, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью улучшения условий жизни пострадавших от оползня в Астаринском районе из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год, Исполнительной власти Астаринского района будет выделено 2.3 миллиона манатов для строительства 36-квартирного дома.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.