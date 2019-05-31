Сын Джохара Дудаева опроверг еврейское происхождение отца

Поводом для него стали слова старшего оперуполномоченного по особо важным делам МВД Чечено-Ингушской АССР Ахмеда Келиматова о том, что Дудаев-старший был евреем, передает «Кавказ.Реалии».

Келиматов рассказал о некоем предке Дудаева по имени Дуда, который якобы прибыл в Чечню из Дербента и активно сотрудничал с российскими, а затем советскими спецслужбами, а также «участвовал в геноциде чеченского народа в 1944 году при высылке в Казахстан».

Предположения о происхождении Дудаева Келиматов также изложил в своей книге «Чечня в когтях дьявола». Автор подчеркивал, что предок Дудаева был горским евреем, который бежал в Чечню от кровной мести, но документальных подтверждений не приводил.

Услышав о еврейском происхождении отца, Дудаев-младший рассмеялся, заявив: «К евреям мы, конечно, никакого отношения не имеем. Все это бред. Легко оговаривать лидеров Ичкерии, когда их нет в живых. На мертвеца нетрудно все списать».

Из биографии Джохара Дудаева на сайте «Кавказского узла» следует, что родился он в селе Ялхорой Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году семью Дудаева, в числе прочих, депортировали в Среднюю Азию, в Чечню они вернулись в 1957-м. В советской армии Дудаев дослужился до звания генерал-майора авиации, принимал участие в военных действиях в Афганистане. Позже возглавил движение по выходу Чечни из состава России, став ее первым президентом. Дудаев погиб в результате авиаудара в апреле 1996 года. После этого его семья переехала в Литву.