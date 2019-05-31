Золото резко подорожало
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на защитные активы. Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля, пишет MarketWatch.
Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.
Инвесторы скупают защитные активы - такие, как золото, гособлигации и иену - на опасениях, что торговые противоречия США с рядом стран, включая Китай и Мексику, негативно скажутся на росте американской экономики.
В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Данное заявление стало неожиданностью для рынков и прозвучало на фоне неразрешенных торговых противоречий США с Китаем.