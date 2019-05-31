Золото резко подорожало

Золото дорожает на фоне повышенного спроса на защитные активы. Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля, пишет MarketWatch.

Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.