«Газпром» стал самой дорогой российской компанией

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже выросла более чем на 10% — таким образом, компания стала самой дорогой в России, обойдя Сбербанк, сообщает РБК.

Изначально акции «Газпрома» подорожали на 6%, спустя некоторое время — уже на 10%. На пике их стоимость достигала отметки в 237,39 рубля за штуку: так дорого акции «Газпрома» не стоили с апреля 2011 года.

Аналитики связывают резкий скачок стоимости акций с намерением «Газпрома» увеличить дивиденды акционерам. Так, в середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 рубля за бумагу. РБК подчеркивает, что это в два раза больше, чем выплаченные за 2017 год дивиденды — тогда за одну бумагу выплачивали 8,04 рубля.

Решение о выплате дивидендов будет утверждаться 28 июня. Если оно будет подтверждено, то общая сумма дивидендов составит рекордные для российских компаний 393 млрд рублей.